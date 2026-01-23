Landkreis Mayen-Koblenz
Frau bei Verkehrsunfall bei Ochtendung schwer verletzt
Nach einem Zusammenstoß auf der L117 bei Ochtendung wird eine Beifahrerin schwer verletzt. Die Polizei gibt Entwarnung: Lebensgefahr besteht nicht.

Ochtendung (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Mayen-Koblenz ist eine Frau schwer verletzt worden. Es bestehe keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Ein 37-Jähriger sei am Freitagmorgen auf der L117 bei Ochtendung mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er mit dem Geländewagen eines anderen Fahrers zusammengestoßen. Die Verletzte habe als Beifahrerin im Geländewagen gesessen.

Wieso der 37-Jährige auf die Gegenspur geriet, war zunächst unklar. Auch über die Schadenshöhe war nichts bekannt. Für Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Strecke kurzzeitig voll gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:260123-930-587019/1

