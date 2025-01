Frau bei Streit in Bitburg mit Messer verletzt

Bitburg (dpa/lrs) – Mit einem Messer soll ein Mann in Bitburg seine getrenntlebende Frau verletzt haben. Die Verletzte sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Polizei mit. Den Tatverdächtigen nahmen Beamte demnach fest. Die Polizei war am Mittag zu einer Auseinandersetzung beim Flugplatz gerufen worden. Nun ermittele die Kriminalpolizei.