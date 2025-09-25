Nach einem Streit in Mainz wird eine Frau schwer verletzt. Die Polizei spricht von einem «innerfamiliären Konflikt» zwischen Ex-Partnern. Die Ermittlungen laufen.

Mainz (dpa/lrs) – Eine nach einem Streit vermutlich von ihrem Ex-Partner mit einem Messer schwer verletzte Frau befindet sich nach Polizeiangaben weiter im Krankenhaus. Die Beamten gehen von einem Fall von häuslicher Gewalt aus. «Das Motiv liegt in einem innerfamiliären Konflikt zwischen Ex-Partnern», sagte ein Polizeisprecher.

Die Frau war in einer Wohnung in Mainz mit einem Messer schwer verletzt worden. Bereits am Dienstagabend soll nach Polizeiangaben ein Streit zwischen der 34-Jährigen und ihrem 35-jährigen Ex-Partner eskaliert sein. Der Mann habe die Frau daraufhin mit einem Messer verletzt. Die 34-Jährige kam mit mehreren Stichwunden ins Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebte sie nicht, wie die Polizei mitteilte.

Kinder innerhalb der Familie untergebracht

Während des Angriffs hatten die vier gemeinsamen Kinder in der Wohnung geschlafen, in der das Ex-Paar zusammenwohnte. Sie sollen von dem Angriff nichts mitbekommen haben. Nach Angaben des Polizeisprechers wurden die Kinder innerhalb der Familie untergebracht.

Der Mann war zunächst aufs Polizeirevier gebracht und später in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen worden. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.