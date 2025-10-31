Polizisten wollen in Kaiserslautern einen Haftbefehl vollstrecken und klingeln dafür an der Wohnungstür einer Frau. Mit dem Polizeibesuch hat die 47-Jährige offenbar nicht gerechnet.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mutmaßlich mit Amphetamin an der Nase haben Polizeibeamte eine Frau in ihrer Wohnung in Kaiserslautern erwischt, als sie einen Haftbefehl wegen einer offenen Geldstrafe vollstrecken wollten. Als die 47-Jährige den Beamten die Tür öffnete, hatte sie Reste eines weißen Pulvers an der Nase, so die Polizei.

Ursprünglich waren die Beamten zur Wohnung der Frau gekommen, weil sie Raten einer gerichtlich verhängten, vierstelligen Geldstrafe schon länger nicht mehr bezahlt hatte. Ein Haftbefehl war deshalb gegen sie erlassen worden, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Die Frau konnte die noch ausstehende Summe nicht aufbringen und musste eine Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt antreten. Wegen des Pulvers wird nun zusätzlich wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die 47-Jährige ermittelt.