In Saarbrücken bricht in einem Haus ein Feuer aus, eine Frau schwebt in Lebensgefahr. Vieles ist noch unklar.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Halberg ist eine 30-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Im ersten Obergeschoss des Gebäudes sei am späten Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen, teilte ein Sprecher des Lagezentrums mit. Zwölf Personen seien in dem Haus gemeldet, weitere Verletzte habe es jedoch nicht gegeben. Der Brand konnte den Angaben nach bereits gelöscht werden.