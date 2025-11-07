Frau bedroht Polizei mit Messer – Festnahme in Trier

Ein Gerichtsvollzieher-Einsatz eskaliert: Erst nach Drohung mit Taser und Dienstwaffe gibt eine Frau in Trier auf.

Trier (dpa/lrs) – Bei einem Einsatz eines Gerichtsvollziehers in Trier hat die Polizei eine Frau festgenommen. Die Bewohnerin einer Wohnung habe trotz mehrfacher Aufforderung die Tür nicht geöffnet, woraufhin diese am Donnerstagmorgen von Einsatzkräften geöffnet worden sei, so die Polizei. Die Frau habe dann ein auf dem Wohnzimmertisch liegendes Küchenmesser ergriffen und dieses gegen die Beamten gerichtet.

Nach Polizeiangaben befand sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand. Unter Androhung des Einsatzes einer Dienstwaffe sowie eines Tasers habe sie das Messer schließlich abgelegt. Anschließend sei sie widerstandslos festgenommen worden.