Linden (dpa/lrs) – Auf einem öffentlichen Spielplatz soll ein 40 Jahre alter Mann seine getrennt lebende Ehefrau in der Pfalz mit einem Messer tödlich verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, starb die 37 Jahre alte Frau am Dienstag am Tatort in Linden (Kreis Kaiserslautern). Anschließend habe sich der US-Amerikaner schwere Verletzungen zugefügt. Er sei in der Nacht operiert worden und befinde sich schwer verletzt im Krankenhaus. Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen der Tat laufen den Behörden zufolge.

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