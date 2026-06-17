Ermittlungen laufen
Frau auf Spielplatz erstochen – Ehemann im Verdacht
Polizei - Symbolbild
Die Tat ereignete sich der Polizei zufolge am Dienstagnachmittag. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Eine 37-Jährige ist tot, der mutmaßliche Täter liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Die Behörden untersuchen die Hintergründe.

Linden (dpa/lrs) – Auf einem öffentlichen Spielplatz soll ein 40 Jahre alter Mann seine getrennt lebende Ehefrau in der Pfalz mit einem Messer tödlich verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, starb die 37 Jahre alte Frau am Dienstag am Tatort in Linden (Kreis Kaiserslautern). Anschließend habe sich der US-Amerikaner schwere Verletzungen zugefügt. Er sei in der Nacht operiert worden und befinde sich schwer verletzt im Krankenhaus. Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen der Tat laufen den Behörden zufolge.

© dpa-infocom, dpa:260617-930-235671/1

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