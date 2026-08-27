Aggressivität
Frau angespuckt und mit Wasser übergossen
Polizei - Symbolbild
Ein 43-Jähriger soll eine Frau angespuckt und mit Wasser überschüttet haben (Symbolbild)
Malin Wunderlich. DPA

Ein Mann attackiert eine Bekannte vom Fahrrad aus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 43-Jährigen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein 43 Jahre alter Mann hat in Kaiserslautern eine Frau mehrfach angespuckt und mit Wasser übergossen. Dabei habe sich der Mann der 33-Jährigen genähert, obwohl ihm dies nach Angaben der Polizeidirektion Kaiserslautern untersagt war. Er sei mit dem Fahrrad an der Frau vorbeigefahren, habe sie mehrfach bespuckt und Wasser aus einer Flasche über sie geschüttet, berichtete die Polizei.

Anschließend sei der 43-Jährige davongefahren. Die Frau habe die Polizei verständigt. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verstoßes gegen eine polizeiliche Anordnung zum Schutz vor Gewalt ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:260827-930-592135/1

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