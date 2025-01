Frankreich bedeutender Handelspartner für Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) – Frankreich ist der wichtigste Exportpartner für Rheinland-Pfalz. Waren im Wert von 6,1 Milliarden Euro wurden in das Nachbarland ausgeführt, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die Importe aus Frankreich beliefen sich auf 3,9 Milliarden Euro. Damit führe Frankreich die Liste der Exportpartner an und belege bei den Importen den zweiten Platz.

Vom Jahr 2014 bis 2023 seien die Warenwerte der Exporte nach Frankreich um 20 Prozent gestiegen, berichteten die Statistiker anlässlich des Deutsch-Französischen Tages. Bei den Importen sei es ein Plus um 35 Prozent gewesen. Bundesweit legten die Exporte laut Landesamt im Vergleichszeitraum um 19 Prozent zu, bei den Einfuhren waren es 4,6 Prozent.

Kraftwagen und Kraftwagenteile wichtigste Ausfuhrgüter

In Rheinland-Pfalz hergestellte Kraftwagen sowie Kraftwagenteile zählten demnach 2023 mit Abstand zu den wichtigsten Ausfuhrgütern nach Frankreich. Mit einem Warenwert von 1,6 Milliarden Euro und einem Anteil von 27 Prozent habe diese Gütergruppe das Ranking angeführt.

Auch bei den eingeführten Gütern lagen die Kraftwagen und Kraftwagenteile den Angaben zufolge vorn. Der Wert der importierten Kraftwagen und Kraftwagenteile habe 987 Millionen betragen und ein Viertel aller Einfuhren ausgemacht.

Der Deutsch-Französische Tag wird seit 2003 jährlich am 22. Januar begangen, um die Zusammenarbeit beider Länder zu würdigen. Er erinnert an die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags am 22. Januar 1963, der als Meilenstein der deutsch-französischen Freundschaft gilt.