Mainz (dpa/lrs) – Im internen Machtkampf der rheinland-pfälzischen FDP könnte es zu einer Kampfkandidatur um den Landesvorsitz kommen. Die in der Partei umstrittene Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt ist bisher die einzige Kandidatin für die Nachfolge von Volker Wissing auf diesem Posten. Landtags-Fraktionschef Philipp Fernis fordert sie jetzt jedoch möglicherweise heraus.

«Mit Blick auf sein parteipolitisches Engagement schließt Herr Fernis zum jetzigen Zeitpunkt nichts aus», sagte Fraktionssprecher Jascha Engelhardt der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Das hatte vor einigen Wochen noch anders geklungen. Damals hatte Fernis über Schmitt gesagt: «Wenn sie den Landesvorsitz übernehmen will, wird ihr das keiner streitig machen.» Gewählt wird beim Landesparteitag am 4. April in Mainz.