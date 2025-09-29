Zwei Brücken, ein Binnenschiff: Nach Kollisionen an der Mittelmosel ist vieles zunächst unklar. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.

Schweich/Longuich (dpa/lrs) – Ein Frachtschiff auf der Mosel hat nachts zwei Brücken gerammt. Zuerst stieß es gegen eine Brücke in Schweich und kurz darauf gegen eine in Longuich im Kreis Trier-Saarburg, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Mögliche Schäden an den Brücken, am Schiff und weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.

Die Ermittlungen laufen. Die Wasserschutzpolizei kündigte mehr Informationen im Tagesverlauf an. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.