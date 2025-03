Auf der Straße, in Burgen, Kirchen sowie an Rhein und Mosel wird Kultur geboten. Auftakt ist Ende April in der Landeshauptstadt Mainz.

Mainz (dpa/lrs) – Auf über 200 Projekte und Veranstaltungen können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz beim Kultursommer 2025 freuen. «Forever Young?» lautet das Motto der 34. Saison, die von Mai bis Oktober Kulturevents im ganzen Land präsentieren wird. Die Landeshauptstadt Mainz wird die Gastgeberin für das Eröffnungsfest sein, das 25. bis 27. April am Rheinufer geplant ist, wie Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) in Mainz ankündigte.

Besucht werden können Festivals wie das Open Ohr in Mainz, die Nibelungenfestspiele in Worms, das Mosel Musikfestival sowie die Burgfestspiele in Mayen, das Straßentheaterfestival Ludwigshafen und die Westerwälder Literaturtage. Konzerte wird es nach Angaben der Veranstalter auch im Speyerer Dom geben sowie eine Mitmach-Ausstellung in Ingelheim.