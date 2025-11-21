Flughafen Hahn arbeitet mit Flughafen in Kasachstan zusammen

Vom Hunsrück nach Kasachstan: Die Kooperation der Flughäfen Hahn und Aktau soll das Cargo-Geschäft und den Austausch zwischen Europa und Asien vorantreiben.

Lautzenhausen (dpa/lrs) – Der Flughafen Hahn will durch eine Partnerschaft mit einem kasachischen Flughafen seinen Cargo-Bereich weiterentwickeln. Der Flughafen im Hunsrück und der Aktau International Airport in Kasachstan arbeiten strategisch zusammen, hieß es in einer Mitteilung.

Die Kooperation fokussiere sich auf die Cargo-Branche. Zwei Flüge seien bereits durchgeführt worden, zwei weitere sollen bald folgen, hieß es. «Zusätzliche Flüge befinden sich in Planung und belegen die Frachtpotenziale zwischen den Regionen.»

Erweiterung der Handelsbeziehungen

Außerdem wolle man sich über Technologie, Sicherheit, Kundenservice und Betrieb austauschen. «Dies beinhaltet sowohl das Cargo- als auch das Passagier-Geschäft», schrieb der Flughafen Hahn. «Ein weiteres Anliegen im Rahmen der Partnerschaft ist die Erweiterung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Kasachstan.»

Der Flughafen Aktau liege strategisch günstig, hieß es. Er habe das Potenzial «für die Entwicklung und den Aufbau eines Transitfracht-Drehkreuzes auf Strecken zwischen Europa und Asien».