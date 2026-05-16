Auto in Brand geraten
Flucht vor Polizei: Jugendlicher Autofahrer kracht in Mauer
Polizei - Symbolbild
Die Polizei ruft Zeugen dazu auf, sich zu melden. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Streifenpolizisten weisen einen Autofahrer an, für eine Verkehrskontrolle anzuhalten. Am Steuer sitzt ein 15-Jähriger - er ergreift die Flucht. Die Fahrt endet, als er frontal gegen die Mauer prallt.

Lesezeit 1 Minute

Rennerod (dpa/lrs) – Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle ist ein 15-Jähriger mit seinem Auto in Rennerod (Westerwaldkreis) verunglückt und sein Fahrzeug ist in Brand geraten. Der Jugendliche habe am Freitagabend zunächst die Anhaltesignale der Polizeistreife missachtet und sei davongefahren, teilte die Polizeidirektion Montabaur mit. Wenig später prallte der Wagen laut den Einsatzkräften frontal gegen eine Mauer und fing Feuer.

Der 15-Jährige sei bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Ein 16 Jahre alter Mitfahrer blieb demnach unverletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:260516-930-87268/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten