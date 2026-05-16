Streifenpolizisten weisen einen Autofahrer an, für eine Verkehrskontrolle anzuhalten. Am Steuer sitzt ein 15-Jähriger - er ergreift die Flucht. Die Fahrt endet, als er frontal gegen die Mauer prallt.

Rennerod (dpa/lrs) – Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle ist ein 15-Jähriger mit seinem Auto in Rennerod (Westerwaldkreis) verunglückt und sein Fahrzeug ist in Brand geraten. Der Jugendliche habe am Freitagabend zunächst die Anhaltesignale der Polizeistreife missachtet und sei davongefahren, teilte die Polizeidirektion Montabaur mit. Wenig später prallte der Wagen laut den Einsatzkräften frontal gegen eine Mauer und fing Feuer.

Der 15-Jährige sei bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Ein 16 Jahre alter Mitfahrer blieb demnach unverletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und sucht Zeugen.