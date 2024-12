Flucht vor Polizei endet auf drei Reifen

Saarlouis (dpa/lrs) – Ein verlorener Reifen hat zwei junge Männer im Saarland gestoppt, die in einem Auto vor der Polizei geflüchtet sind. Bei der anschließenden Verfolgung zu Fuß seien der 18 Jahre alte Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer am Freitagabend in Wallerfangen gestellt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Beide seien erheblich alkoholisiert gewesen.

Das Duo soll zunächst in Saarlouis eine Parkplatzschranke beschädigt und anschließend mit dem Auto davongefahren sein. In Wallerfangen habe es dann auf einem Parkplatz Streitereien mit Passanten gegeben. Als die beiden kurz darauf die Polizei erblickten, flüchteten sie vor den Beamten – bis sie den Reifen verloren und anhalten mussten.

Laut Mitteilung hat der 18 Jahre alte Fahrer keinen Führerschein, das Auto war nicht angemeldet. Der Beifahrer habe bei der Festnahme erheblichen Widerstand geleistet und eine Beamtin leicht verletzt, teilte die Polizeiinspektion Saarlouis mit. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.