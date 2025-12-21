Fliegerbombe in St. Wendel entschärft – 110 Anwohner zurück

Experten benötigen nur zehn Minuten für ihre erfolgreiche Arbeit. Vom Bürgermeister gibt es Lob für die Anwohner.

St. Wendel (dpa/lrs) – Experten des Kampfmittelräumdienstes haben im saarländischen St. Wendel eine Fliegerbombe erfolgreich entschärft. Anschließend konnten rund 110 Anwohner, die vorsorglich ihre Wohnungen in der Nähe des Fundortes hatten verlassen müssen, wieder zurückkehren, wie die Stadt mitteilte.

Bürgermeister: «Anwohner haben sich vorbildlich verhalten»

Die Bombe mit knapp 25 Kilogramm Sprengstoff war den Angaben zufolge am 5. Dezember auf einer Baustelle gefunden worden. Die Spezialisten der Polizei benötigten am Sonntagvormittag gerade einmal zehn Minuten für die Entschärfung des Blindgängers.

Die vorangegangene Evakuierungsaktion sei schnell und reibungslos verlaufen. «Alle Anwohner haben sich vorbildlich verhalten. Es gab keine größeren Probleme», berichtete St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU), der den Einsatz leitete.