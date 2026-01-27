Kriegsfolgen
Fliegerbombe in Mainz gesichert und abtransportiert
Auf einer Baustelle wird eine Fliegerbombe gefunden. Zuerst geht die Feuerwehr davon aus, dass sie nicht entschärft werden kann. Doch die Fachkräfte sind zuversichtlich.

Mainz (dpa/lrs) – Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Mainz ist die Bombe gesichert und abtransportiert worden. Auf dem Gelände des Kampfmittelräumdienstes soll der Blindgänger nun fachgerecht beseitigt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach wurden sämtliche Sperrmaßnahmen um die Fundstelle im Stadtteil Mombach aufgehoben.

Die amerikanische Bombe wurde am Montag auf einer Baustelle eines Firmengeländes in der Rheinallee gefunden. Ein Firmengebäude sei evakuiert und ein Dutzend Mitarbeiter seien in den frühen Feierabend geschickt worden. Die Bombe sei stark beschädigt gewesen. Zunächst ging die Feuerwehr davon aus, dass sie nicht entschärft werden könne.

