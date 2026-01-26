Eine Weltkriegsbombe wurde auf einem Firmengelände in Mainz entdeckt. Die Feuerwehr bittet, Absperrungen strikt zu beachten. Was sind die nächsten Schritte?

Mainz (dpa/lrs) – Eine Weltkriegsbombe ist bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände in Mainz gefunden worden. Die amerikanische Fliegerbombe sei stark beschädigt und könne derzeit nicht entschärft werden, teilte die Feuerwehr mit. Spezialkräfte des Kampfmittelräumdienstes sollen am Fundort im Stadtteil Mombach in Höhe des Industriehafens am Dienstag weitere Maßnahmen durchführen.

Der Fundbereich sei abgesperrt worden, hieß es. Nach der Entdeckung am Nachmittag sei auch ein Firmengebäude evakuiert und ein Dutzend Mitarbeiter in den frühen Feierabend geschickt worden, teilte die Feuerwehr mit. «Wir bitten dringend darum, die Absperrungen zu beachten und sich nicht in die Nähe der Bombe zu begeben.» Auch der Rad- und Fußweg seien landseitig auf Höhe des Industriehafens gesperrt.

«Eine Sperrung von Straßen sowie die Räumung einzelner Firmengebäude ist in den kommenden Tagen nicht zu erwarten», schrieb die Feuerwehr. Sie will nach den Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes weitere Informationen bekanntgeben.