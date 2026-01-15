Kaiserslautern (dpa/lrs) – Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist der Stadt Kaiserslautern zufolge bei Erdarbeiten im Stadtwald unweit des Schulzentrums Süd gefunden worden. Es handele sich um eine 500 Kilogramm schwere US-amerikanische Fliegerbombe des Typs M65, teilte die pfälzische Kommune mit. «Sie wird heute noch entschärft, wovon aller Voraussicht nach weite Teile des Uniwohngebiets und des Betzenbergs betroffen wären», hieß es. Die Stadt veröffentlichte einen Evakuierungsplan mit einem Radius von 750 Metern um die Fundstelle.

