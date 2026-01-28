Auf einer Baustelle in Mainz wird ein stark beschädigter Blindgänger gefunden. Der Kampfmittelräumdienst entsorgt die Bombe jetzt fachgerecht.

Mainz (dpa/lrs) – Die auf einem Mainzer Firmengelände gefundene Fliegerbombe ist erfolgreich vom Kampfmittelräumdienst entsorgt worden. Sie werde jetzt mit einem Gefahrguttransport nach Munster in Niedersachsen gebracht und dort von der Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltlasten kontrolliert abgebrannt, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit.

Die stark beschädigte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg habe keinen Zünder mehr gehabt und somit habe keine weitere Gefahr bestanden. Die Bombe war am Montag auf einer Baustelle des Firmengeländes gefunden worden. Ein Gebäude sei evakuiert und ein Dutzend Mitarbeiter seien früher in den Feierabend geschickt worden.