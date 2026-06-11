Im Ahr-Ort Dernau müssen mehrere Hundert Menschen am Freitag ihre Wohnungen verlassen. An dem Fluss wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Dernau (dpa/lrs) – In Dernau im Ahrtal müssen am Freitag rund 600 Menschen wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe evakuiert werden. Die 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sei am Donnerstag bei Sondierungsarbeiten zur Wiederherstellung der Ahr gefunden worden, teilte die Stadt mit.

Betroffen seien die Anwohnerinnen und Anwohner mehrerer Straßen im Radius von 300 Metern um den Fundort auf der rechten Seite der Ahr. Sie müssen laut Mitteilung bis 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Für Menschen, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen könnten, werde eine Sammelstelle im Freundschaftshaus Marienthal am Donau-Ries-Platz eingerichtet. Der öffentliche Nahverkehr inklusive der Ahrtalbahn sowie der Straßenverkehr werden im betroffenen Bereich gesperrt, hieß es.

Dernau war von der Ahrtal-Flutkatastrophe vor fünf Jahren stark betroffen. Mehrere Menschen starben, Häuser, die Brücke und Straßen wurden weggespült. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wohnen in Dernau etwa 1.500 Menschen. Demnach sind von der Evakuierung mehr als ein Drittel aller Einwohner betroffen.