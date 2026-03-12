Strahlende Bäume, Wein und Musik – ein Ort im Süden von Rheinland-Pfalz zieht wieder Tausende Besucherinnen und Besucher an. Los geht es an einem besonderen Datum.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Freitag, der 13. März 2026 – für manche ein Unglückstag, für Gimmeldingen ein Glückstag. Dann beginnt in dem pfälzischen Ort das erste von zwei Wochenenden des überregional beliebten Mandelblütenfestes – und Gimmeldingen erstrahlt gleichsam in rosarotem Licht.

Bis Sonntag (15.3.) können Besucherinnen und Besucher die Blütenpracht genießen, an Ausschankstellen Weinfestatmosphäre schnuppern und durch die Natur flanieren. Das zweite Festwochenende folgt vom 20. bis 22. März, um den Ansturm aus Rheinland-Pfalz und den Nachbarbundesländern zu entzerren.

Eine Feier mit Geschichte

Die Tradition reicht weit: Am 15. April 1934 fand das erste Mandelblütenfest statt, damals nur einen Tag lang. Seit 1950 wird die Mandelblütenkönigin gekürt – ein Symbol für Frühling, Freude und die festliche Stimmung des Ortes.

Die Mandelbäume an der Weinstraße tragen Geschichte. Vermutlich brachten die Römer sie aus Persien mit. Ihre Blüten gelten als Zeichen des Erwachens und des Neubeginns – spürbar in jedem Lichtstrahl, der durch die Äste fällt.

Leben in Rosarot

Paare lehnen sich aneinander, Kinder lachen, Ältere genießen die Farbenpracht, Winzer erzählen von ihren besten Jahrgängen. Natur, Kultur und Genuss verschmelzen zu einem Moment voller Glück. An diesem Freitag (13.3.) beginnt alles – ein rosaroter Glückstag, ein kleines «La vie en rose» in der Pfalz.