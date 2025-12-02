Flächendeckendes Glasfaserangebot bis 2030

Der Landesregierung geht es um die digitale Teilhabe und gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land.

Mainz (dpa/lrs) – Alle Haushalte und Unternehmen in Rheinland-Pfalz sollen bis zum Jahr 2030 ein Glasfaserangebot erhalten. Die Gigabit-Strategie der Landesregierung sieht ferner vor, ein lückenloses Mobilfunknetz der neusten Generation innerhalb dieses Zeitraums sicherzustellen. Das haben Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Digitalisierungsministerin Dörte Schall (beide SPD) in Mainz angekündigt.

«Wir sichern damit nicht nur unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter, sondern untermauern auch den gleichwertigen Anspruch auf digitale Teilhabe im gesamten Land», erklärte der Regierungschef. Die Gigabit-Strategie 2023 schaffe die Grundlage für gleichwertige Lebensverhältnisse und die digitale Zukunftsfähigkeit des Landes, ergänzte Ministerin Schall.