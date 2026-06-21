Kriminalität
Fischwilderei im Schlangenweiher Bad Dürkheim
Polizei
Die Polizei ermittelt wegen Fischwilderei. (Symbolbild)
Jan Woitas. DPA

Im Schlangenweiher werden wiederholt illegale Fischernetze entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen Fischwilderei in dem geschützten Gebiet.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Unbekannte haben im Schlangenweiher in Bad Dürkheim über einen längeren Zeitraum wiederholt Fischernetze aufgestellt. Der Schlangenweiher sei ein Amphibien- und Naturschutzgebiet, in dem das Fischen nicht gestattet ist, teilte die Polizei mit.

Die Polizei habe bei einer Überprüfung eine Reuse gefunden. «In der Reuse befanden sich mehrere Fische sowie Ködermaterial», hieß es. Für die Reuse habe es keine Genehmigung gegeben. Die Polizei ermittelte wegen Fischwilderei.

© dpa-infocom, dpa:260621-930-257732/1

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