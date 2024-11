Firmenhalle in Neuwied steht in Flammen

Am Morgen bricht in einer Halle in einem Industriegebiet Feuer aus. Die Löscharbeiten laufen.

Neuwied (dpa/lrs) – In Neuwied steht eine Industriehalle in Vollbrand. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am frühen Morgen im Industriegebiet Neuwied Heimbach-Weis ausgebrochen. Auch ein vor der Halle stehender Lkw stand den Angaben zufolge in Flammen. Die Löscharbeiten seien im Gange. Angaben zu Schäden und Verletzten machte die Polizei zunächst nicht.