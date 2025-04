Bußgelder und Punkte in Flensburg kann es geben, wenn am Steuer zum Telefon gegriffen wird. Bislang war es für die Polizei schwer, solche Vergehen zu ahnden. Eine Kamera bringt neue Möglichkeiten.

Mainz (dpa/lrs) – Nach Testphasen in den Polizeipräsidien Mainz und Trier geht der erste Handyblitzer in Rheinland-Pfalz in den regulären Betrieb. Innenminister Michael Ebling (SPD) wird den Einsatz dieser sogenannten Monocam heute (9.30 Uhr) an der Autobahn 60 in Mainz vorstellen.

Perspektivisch sollen alle fünf Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz ein solches Gerät bekommen. Mit ihnen werde ein weiterer Schritt hin zu einer höheren Verkehrssicherheit möglich, sagte Ebling vorab.

Es handelt sich um eine Kamera, die in den Niederlanden schon länger genutzt wird. Grob gesagt analysiert eine Software Bilder von Fahrzeugen und erkennt, ob der Fahrer oder die Fahrerin einen Handyverstoß begeht.