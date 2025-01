Filmfestival Max Ophüls Preis vergibt Auszeichnungen

Saarbrücken (dpa/lrs) - In Saarbrücken werden Samstag (19.00) die Preise beim diesjährigen Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) für den deutschsprachigen Nachwuchsfilm verliehen. Insgesamt geht es bei der 46. Ausgabe um 19 Auszeichnungen in einer Gesamthöhe von knapp 130.000 Euro. Der Abend gilt als Höhepunkt der Festivalwoche und wird auch als Live-Stream über die FFMOP-Website übertragen. Durch die Veranstaltung führen Moderatorin Simin Sadeghi und Schauspieler Eugene Boateng. Zu den prominenten Gästen, die Preise übergeben werden, zählt unter anderem die Schauspielerin und Jury-Mitglied Sibel Kekilli.

Das Festival steht für die Entdeckung von Talenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 57 Filme aus allen drei Ländern waren im Wettbewerb in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm ins Rennen gegangen.

In den neun Spielstätten in Saarbrücken und im Saarland standen in dieser Woche insgesamt 151 Filme in 234 Vorstellungen auf dem Programm. Darüber hinaus bot das Branchenprogramm MOP-Industry zahlreiche Gelegenheiten zur Vernetzung und zum fachlichen Austausch. Auch am Sonntag werden noch Wettbewerbsfilme vor Ort und als Streaming-Angebot präsentiert.

Zu den Trophäen, die Samstagabend vergeben werden, zählt auch die mit 36.000 Euro dotierte Auszeichnung für den besten Spielfilm, und - zum ersten Mal - ein mit 10.000 Euro dotierter Preis zum «Treatment Development». Er wurde in Zusammenarbeit mit dem ZDF/Das kleine Fernsehspiel ins Leben gerufen und fördert die Recherche und Stoffentwicklung für einen abendfüllenden Debütfilm. ZDF-Intendant Norbert Himmler hatte sich bei der Eröffnung dafür ausgesprochen, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten jungen Talenten im Film- und Fernsehbereich eine Chance zu geben, «sich und ihre Ideen, ihre Kreativität verwirklichen zu können». Gerade als gebührenfinanzierte Öffentlich-Rechtliche habe man die Verpflichtung, für hohe Qualität «aber auch für diesen Nachwuchs zu sorgen und künstlerisch wertvolle Werke von Anfang an zu unterstützen».

Max Ophüls Preis