Filmfestival Max Ophüls Preis mit 46 Uraufführungen

Es gilt als Sprungbrett für die deutschsprachigen Film-Talente: das Festival Max Ophüls Preis in Saarbrücken. Jetzt gaben die Veranstalter bekannt, welche Filme im Wettbewerb antreten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – 146 Filme, 203 Vorstellungen, neun Spielstätten und 18 Preise im Wert von 123.500 Euro: So präsentiert sich das 47. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP), das vom 19. bis 25. Januar in Saarbrücken und vier Orten im Saarland stattfindet. Knapp fünf Wochen vor der Eröffnung gaben die Veranstalter Einzelheiten bekannt. Demnach starten in den vier Wettbewerbskategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm insgesamt 57 Filme – darunter 46 Uraufführungen.

Nach Angaben der künstlerischen Leiterin Svenja Böttger zeichnen sich die Wettbewerbsfilme der neuen Festivalausgabe durch eine große formale Offenheit und eine hohe inhaltliche Präzision aus. «Viele Arbeiten setzen sich mit den Umbrüchen unserer Gegenwart auseinander und erzählen von Arbeit, mentaler Gesundheit, gesellschaftlichen Rollenbildern oder ökologischen Fragen – oft aus sehr persönlichen Perspektiven.» Überraschend war für sie und Programmleiterin Theresa Winkler, dass viele Filmschaffende in ihren Werken auch den Zeitgeist aus den 90er Jahren eingefangen hätten.

Gesamtbudget von mehr als 1,6 Millionen Euro

Das Gesamtbudget beträgt 1,63 Millionen Euro – trotz gesunkener Bundesförderung (50.000 statt 100.000 Euro) damit nur 23.000 Euro weniger als im Vorjahr.

Das 47. MOP beginnt am 19. Januar im Cinestar in Saarbrücken (19.30 Uhr) mit Nicolas Steiners Spielfilmdebüt «Sie glauben an Engel, Herr Drowak?» nach dem Original-Drehbuch von Bettina Gundermann. Damit eröffne das Festival nach Angaben der Veranstalter mit einem Film, der das diesjährige Motto «Türen auf für das Kino von morgen» auf besondere Weise verkörpere.

Max Ophüls Preis