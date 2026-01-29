Krankheiten
Fieber, Kopfweh & Co. – Grippe dominiert im Land
Grippewelle
Grippewelle
Julian Stratenschulte. DPA

Seit Oktober 2025 wurden in Rheinland-Pfalz rund 6.700 Grippefälle bestätigt. Auch ein anderes Virus ist in der vergangenen Woche öfter nachgewiesen worden.

Koblenz (dpa/lrs) – Bei Hunderten Menschen ist in der vergangenen Woche in Rheinland-Pfalz die Grippe nachgewiesen worden. Das Landesuntersuchungsamt spricht von einem erhöhtem Infektionsgeschehen, bei dem Influenza dominiere. Es seien in der vergangenen Woche mehr als 1.000 Labornachweise von Influenza übermittelt worden.

«Seit Anfang Oktober 2025 gibt es bislang in Rheinland-Pfalz 6.737 bestätigte Influenza-Nachweise», schrieb das Amt. Auch andere Atemwegserreger seien gerade unterwegs. So seien in der vierten Kalenderwoche etwa 168 Labornachweise von Corona und 134 des Respiratorischen-Synzytial-Virus (RSV) übermittelt worden. Beim RSV stiegen die Meldezahlen demnach im Vergleich zur Vorwoche um 94 Prozent an.

© dpa-infocom, dpa:260129-930-613372/1

Ressort und Schlagwörter

Gesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten