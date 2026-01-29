Seit Oktober 2025 wurden in Rheinland-Pfalz rund 6.700 Grippefälle bestätigt. Auch ein anderes Virus ist in der vergangenen Woche öfter nachgewiesen worden.

Koblenz (dpa/lrs) – Bei Hunderten Menschen ist in der vergangenen Woche in Rheinland-Pfalz die Grippe nachgewiesen worden. Das Landesuntersuchungsamt spricht von einem erhöhtem Infektionsgeschehen, bei dem Influenza dominiere. Es seien in der vergangenen Woche mehr als 1.000 Labornachweise von Influenza übermittelt worden.

«Seit Anfang Oktober 2025 gibt es bislang in Rheinland-Pfalz 6.737 bestätigte Influenza-Nachweise», schrieb das Amt. Auch andere Atemwegserreger seien gerade unterwegs. So seien in der vierten Kalenderwoche etwa 168 Labornachweise von Corona und 134 des Respiratorischen-Synzytial-Virus (RSV) übermittelt worden. Beim RSV stiegen die Meldezahlen demnach im Vergleich zur Vorwoche um 94 Prozent an.