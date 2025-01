Feuerwerkskörper lösen Brand von Auto aus

Ein Wagen brennt in der Neunkircher Innenstadt. Polizisten gehen davon aus, dass eine Feuerwerksbatterie den Brand verursacht hat.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Ein Feuerwerkskörper hat in Neunkirchen nach ersten Ermittlungen der Polizei einen Autobrand ausgelöst. Direkt neben dem Auto sei am letzten Tag des Jahres eine abgebrannte Feuerwerksbatterie gefunden worden, teilten die Beamten mit. Der Wagen sei ausgebrannt. Zwei weitere Fahrzeuge, die daneben abgestellt gewesen seien, seien auch beschädigt worden. Zur Höhe des Schadens an den Fahrzeugen machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben.

Zudem wurde laut Polizei ein angrenzendes Wohnanwesen kurzzeitig geräumt. Durch Hitzeentwicklung sei es zu Schäden am Rollladen des Hauses gekommen. Nach den Löscharbeiten konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Hinweise auf den Verursacher des Brandes gab es zunächst nicht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.