Verkehr
Feuerwerkskörper explodiert auf A3 bei Neuwied
Feuerwerk an Silvester
Die Rakete wurde wahrscheinlich von dem Parkplatz eines Supermarktes aus abgeschossen. (Symbolbild)
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

Eine Autofahrerin ist in Richtung Frankfurt unterwegs, als etwas unmittelbar vor ihr knallt. Sie kommt mit dem Schrecken davon, die Täter fliehen.

Oberhonnefeld-Gierend (dpa/lrs) – Eine Silvesterrakete hat auf der A3 bei Neuwied für einen Schreckmoment gesorgt. Unbekannte zündeten den Feuerwerkskörper kurz nach Mitternacht auf einem Parkplatz in Oberhonnefeld-Gierend, wie die Polizei mitteilte. Von dort flog die Rakete auf die nahegelegene Autobahnabfahrt und explodierte unmittelbar vor einem vorbeifahrenden Wagen. Die Fahrerin blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

© dpa-infocom, dpa:260322-930-848326/1

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