Feuerwerkskörper aus fahrenden Autos geworfen

Seit dem 28. Dezember dürfen Feuerwerkskörper im Einzelhandel verkauft werden. Bereits am Sonntag musste die Polizei in Rheinland-Pfalz und im Saarland wegen Böllern ausrücken.

Miehlen/Lebach/Schmelz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland sind Böller aus fahrenden Autos geworfen worden. Auf einer Landstraße bei Miehlen im Rhein-Lahn-Kreis sei ein Böller unter einem unbeteiligten Fahrzeug explodiert, wie die Polizei St. Goarshausen mitteilte. Sowohl nach dem mutmaßlichen Täter als auch nach dem betroffenen Fahrzeug wird derzeit gesucht.

Im Landkreis Saarlouis seien in Schmelz und in Lebach Böller aus einem fahrenden Auto auf andere Verkehrsteilnehmer geworfen worden, teilte die Polizei Lebach mit. Der mutmaßliche Fahrzeugführer sei bei einer Fahndung durch die Polizei festgestellt worden. Seine Feuerwerkskörper seien sichergestellt worden, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Seit dem 28. Dezember dürfen Böller und Feuerwerkskörper im Einzelhandel verkauft werden. Abgebrannt werden darf das Feuerwerk jedoch erst am 31. Dezember.