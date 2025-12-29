Feuerwerkskörper aus Container gestohlen

In einem Supermarkt wird Feuerwerk angeliefert. Bevor es verkauft werden kann, rücken Diebe an - mit schwerem Gerät.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Unbekannte haben in Kaiserslautern unerlaubt einen Container geöffnet und eine große Menge an Feuerwerkskörpern gestohlen. Wie Mitarbeiter eines Discounters der Polizei mitteilten, wurde die Seitenwand vermutlich mit einem Trennschleifer aufgeschnitten.

Aus dem Innenraum erbeuteten die Diebe mehr als 35 Kisten mit Feuerwerk im Wert von über 4.000 Euro. Wann genau die Ware gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Aufgefallen war der Diebstahl am Montagmorgen. Zeugen, denen zwischen dem 15. und dem 29. Dezember etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich zu melden.