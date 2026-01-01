Feuerwehrleute in Saarbrücken erleiden Knalltrauma

Mutmaßlich wegen eines illegalen Böllers sind zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzt worden. Wie oft die Helfer im Regionalverband Saarbrücken in der Silvesternacht ausrücken mussten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem Einsatz in der Silvesternacht in der Innenstadt von Saarbrücken sind zwei Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr durch einen ​vermutlich illegalen Feuerwerkskörper verletzt worden. Wie die Stadt Saarbrücken mitteilte, erlitten die Feuerwehrleute ein Knalltrauma. Beide Kollegen hätten den Dienst fortsetzen können. Die Einsatzstelle habe nur unter Polizeischutz abgearbeitet werden können.​

Insgesamt verzeichnete die Haupteinsatzzentrale der Berufsfeuerwehr im Regionalverband Saarbrücken 50 silvesterbedingte Einsätze. Wie die Stadt weiter mitteilte, brannte beispielsweise in Püttlingen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Menschen kamen demnach nicht zu Schaden.