Feuerwehreinsatz wegen Ölfilms in Rheinhafen

Ein Ölfilm zieht sich durch den Mainzer Industriehafen. Bislang ist der Verursacher unbekannt - die Polizei ermittelt.

Mainz (dpa/lrs) – Die Wasserschutzpolizei sucht den Verursacher eines Ölfilms im Mainzer Industriehafen. Die Ermittlungen liefen, sagte ein Polizeisprecher. Ohne unmittelbare Zeugen sei es bei Gewässerverunreinigungen oft schwierig, den Verantwortlichen auszumachen.

Der Ölfilm war am Samstag aufgefallen und hatte sich als Spur im gesamten Hafen gezeigt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Mainz. Es seien saugfähige Ölsperren auf der Wasseroberfläche ausgebracht worden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und das Gewässer zu schützen.