Brandgeruch im Cockpit: Am Flugplatz Speyer musste die Feuerwehr anrücken. Doch Flammen findet sie nicht.

Speyer (dpa/lrs) – Wegen Brandgeruchs in einem Leichtflugzeug ist am Flugplatz Speyer die Feuerwehr ausgerückt. Der Pilot habe den Geruch im Cockpit gemeldet und sei am Vormittag auf dem Flugplatz Speyer gelandet, teilte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Speyer mit. Der Pilot sei unverletzt geblieben.

Die Einsatzkräfte kontrollierten das Innere und den Motor des Fliegers und stellten ebenfalls den Brandgeruch fest, wie es hieß. «Flammen gab es allerdings keine.» Der Pilot kümmere sich nun um die Fehlersuche und die Reparatur. Die Feuerwehr sei mit fünf Fahrzeugen und 13 Kräften im Einsatz gewesen.