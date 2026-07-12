Drei Hektar Feld standen in Flammen – dank schnellem Einsatz konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Die Brandursache ist laut Polizei wohl ein technischer Defekt.

Lückenburg (dpa/lrs) – Die Feuerwehr hat die Ausbreitung eines Flächenbrands im Landkreis Bernkastel-Wittlich verhindert. Auf einem Feld zwischen den Gemeinden Lückenburg und Burtscheid habe am Sonntagmittag eine Strohballenpresse Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. «Durch den starken Wind breitete sich das Feuer stetig aus und setzte folglich drei Hektar eines abgeernteten Getreidefeldes in Brand», hieß es.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr sei der Brand unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt in der Strohballenpresse als Brandursache.