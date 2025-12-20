Feuerwehr rettet vier Ruderer aus der Mosel

Trier (dpa/lrs) – Die Berufsfeuerwehr Trier hat vier jugendliche Ruderer aus der Mosel gerettet. Nach Angaben der Stadtverwaltung brachte ein Frachtschiff ihr Boot zum Kentern, die Jugendlichen trieben anschließend im Fluss. Ein Jogger und ein Schleusenwärter alarmierten über den Notruf die Feuerwehr.

Die Ruderer wurden mit einem Mehrzweckboot gerettet und mit Verdacht auf Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. Das Boot wurde zum Anleger geschleppt. Während des Einsatzes war die Mosel für die Schifffahrt gesperrt.