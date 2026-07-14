Fast zwei Stunden dauert der Einsatz am Schlossweiher im Homburg. Wie die Rettungsaktion des Jungtiers verlief.

Homburg (dpa) – Ein laut quiekendes Entenküken hat die Feuerwehr in Homburg auf Trab gehalten. Der kleine Wasservogel war am Montagabend in einem Ablaufrohr zwischen Schlossweiher und Minigolfanlage im Stadtteil Jägersburg steckengeblieben, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach fast zwei Stunden gelang die Rettung.

Die Einsatzkräfte spülten das Küken demnach mit Wasser aus dem Rohr, fingen es mit einem Kescher auf und setzten es anschließend wieder zu seiner Entenmutter in den Schlossweiher. Dort endete der ungewöhnliche Feuerwehreinsatz mit einem glücklichen Wiedersehen.