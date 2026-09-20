Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind Mutter und Tochter leicht verletzt. Die Ursache steht bisher nicht fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern sind am Freitagnachmittag eine Frau und ihre Tochter leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer im zweiten Obergeschoss des Gebäudes aus, in dessen Erdgeschoss sich eine Gaststätte befindet.

Die 44-Jährige und ihre 14 Jahre alte Tochter hielten sich während des Brandes in der darüberliegenden Dachgeschosswohnung auf. Wegen der starken Rauchentwicklung waren sie dort eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten beide mit einer Drehleiter aus dem Gebäude. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Gebäudeschaden wird nach ersten Einschätzungen auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.