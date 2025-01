Feuerwehr rettet Katze aus Abwasserrohr

St. Ingbert (dpa/lrs) - Eine Katze in Not ist im Saarland von der Feuerwehr aus einem Abwasserrohr gerettet worden. Das Tier hatte sich auf einem Bauerhof in St. Ingbert in das Abwassersystem verirrt, wie die Feuerwehr berichtete. Die Feuerwehr war von den besorgten Besitzern alarmiert worden, nachdem diese mit ihren Rettungsversuchen erfolglos geblieben waren. Das Tier wurde schließlich mit einer speziellen Kamera geortet und aus dem Abwasserrohr befreit. Die Feuerwehrleute konnten die Katze schließlich unversehrt an die erleichterten Besitzer zurückgeben.

