Feuerwehr rettet fünf Menschen aus brennendem Haus

In einem Mehrparteienhaus in Neunkirchen bricht in der Nacht ein Feuer aus. Als die Feuerwehr ankommt, rufen die Bewohner um Hilfe: Feuer und Rauch blockieren das Treppenhaus.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Feuerwehrleute haben in Neunkirchen fünf Männer aus einem brennenden Mehrparteienhaus gerettet. Vier von ihnen seien in der Nacht mit unterschiedlich schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Mehr als fünf Stunden lang bekämpften die Einsatzkräfte demnach das Feuer, bis es am Morgen endlich gelöscht war. Wegen der Schäden durch die Flammen und den Rauch sei das Haus nun nicht mehr bewohnbar.

Als die Einsatzkräfte am Haus angekommen waren, quoll laut der Mitteilung dichter Rauch aus dem ersten Stock. Den Bewohnern hatten Feuer und Rauch demnach schon den Fluchtweg durch das Treppenhaus abgeschnitten. Noch bevor die Drehleiter ankam, brachten die Einsatzkräfte einen der Männer mit einer Leiter aus der Nachbarschaft in Sicherheit. Weil sich der Brand in die Zwischendecke zum Dachgeschoss hin ausgebreitet hatte, mussten die Feuerwehrleute Decken und Böden öffnen, um alle Glutnester zu löschen.