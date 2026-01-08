Feuerwehr rettet 39 Menschen aus Mehrfamilienhaus

Homburg (dpa/lrs) – Im saarländischen Homburg-Erbach hat die Feuerwehr 39 Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Ein Kellerbrand habe am späten Mittwochabend dazu geführt, dass das Treppenhaus völlig verraucht und unpassierbar gewesen sei, teilte die Feuerwehr Homburg mit.

24 Menschen seien über eine Drehleiter und 15 weitere über eine freistehende Steckleiter an der Hausfassade in Sicherheit gebracht worden. Bei den Löscharbeiten wurden demnach zwei Feuerwehrleute verletzt. Sie erlitten trotz Schutzkleidung leichte Verbrennungen.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Was das Feuer ausgelöst habe, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei in Homburg. Auch zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.