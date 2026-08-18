Mitarbeitende des Trierer Doms nehmen am Vormittag einen ungewöhnlichen Geruch wahr und rufen die Feuerwehr. Was die Einsatzkräfte vorfinden, ist kein Gasgeruch.

Trier (dpa/lrs) – Wegen eines unangenehmen Gestanks hat die Feuerwehr den Trierer Dom und die angrenzende Liebfrauenkirche geräumt. Mitarbeitende hatten die Einsatzkräfte am Vormittag alarmiert, wie die Feuerwehr Trier mitteilte. Der Geruch habe am ehesten an Erbrochenes erinnert – und zwar so stark, dass einem selbst übel geworden sei, sagte ein Sprecher. Die Einsatzkräfte konnten die Ursache für den Geruch demnach nicht finden, führten aber Messungen durch und stellten dabei keine gefährlichen Stoffe fest.

Anschließend sorgte die Feuerwehr nach eigenen Angaben mit einem Hochdruckbelüfter dafür, dass der Gestank aus dem Dom verschwand. Danach sei das Gebäude wieder für die Öffentlichkeit freigegeben worden. Eine Probe wurde demnach außerdem zu Untersuchung an das Landeslabor in Ludwigshafen geschickt.