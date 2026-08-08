Brände
Feuerwehr löscht Vegetationsbrand im Kreis St. Wendel
Feuerwehr Symbolbild
Rund 170 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und weiteren Organisationen waren im Einsatz. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Am Vormittag rückt die Feuerwehr zu einem Weiher in Freisen aus. Tausende Quadratmeter Fläche stehen dort zwischenzeitlich in Brand. Unter den 170 Einsatzkräften gibt es auch Verletzte.

Lesezeit 1 Minute

Freisen (dpa/lrs) – Die Feuerwehr hat einen Vegetationsbrand in Freisen im saarländischen Landkreis St. Wendel gelöscht. Die Flammen hatten sich an einer Weiheranlage im Ortsteil Haupersweiler zwischenzeitlich auf bis zu 2.500 Quadratmeter ausgebreitet, wie die Freiwilligen Feuerwehren St. Wendel auf Instagram mitteilten. Kurz vor 18.00 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen, sagte ein Sprecher.

Die Feuerwehr war den Angaben zufolge gegen 11.30 Uhr alarmiert worden. Schon aus der Ferne sei starke Rauchentwicklung zu sehen gewesen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte demnach neben brennender Vegetation auch zwei in Flammen stehende Hütten. Über die Brandursache und die Schadenshöhe könne die Feuerwehr noch keine Angaben machen, hieß es.

Insgesamt waren laut der Mittelung 170 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rotem Kreuz und weiteren Organisationen im Einsatz. Drei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten demnach verletzt, ein Mensch wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260808-930-502830/1

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