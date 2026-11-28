Erst brennt im Kreis Mayen-Koblenz eine Garage, dann greift das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus über. Niemand wird verletzt, es entsteht aber ein hoher Sachschaden.

Plaidt (dpa/lrs) – Die Feuerwehr hat im Kreis Mayen-Koblenz einen Brand in einem Wohnhaus gelöscht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden die Einsatzkräfte am Morgen zu einer brennenden Garage in Plaidt gerufen. Als sie eintrafen, hatte das Feuer demnach bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Den Angaben zufolge befand sich zur Brandzeit niemand im Haus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.