Auf tausenden Quadratmetern Waldfläche bricht nahe Kaiserslautern ein Feuer aus. Auch ein Gebäude ist betroffen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Fischbach (dpa/lrs) – 3.000 Quadratmeter Waldfläche haben in Fischbach bei Kaiserslautern gebrannt. Auch ein leerstehendes Gebäude war von den Flammen betroffen, wie die Polizei mitteilte. Demnach meldeten Zeugen das Feuer in einem Waldgebiet zwischen Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer am Dienstagabend. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand demnach schnell unter Kontrolle und löschten die Feuer.

Die Brandursache war zunächst unklar. Ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher Brandstiftung sei eingeleitet worden, so die Polizei. Sie bittet um Zeugenaussagen. Die Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden.