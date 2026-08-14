Wegen eines Wald- und Wiesenbrands bei Langscheid warnt der Kreis Mayen-Koblenz vor starker Rauchentwicklung. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Langscheid (dpa/lrs) – Die Feuerwehr bekämpft einen Wald- und Wiesenbrand bei Langscheid im Kreis Mayen-Koblenz. Mit dem Brand gehe eine massive Rauchentwicklung einher, teilte der Landkreis mit. Betroffen seien laut aktuellen Warnmeldungen insbesondere die Bereiche Langenfeld, Hohenleimbach, Arft, Netterhöfe, Hausten und Morswiesen.

Das betroffene Gebiet solle gemieden werden, hieß es. Zudem sollten Fenster und Türen geschlossen gehalten und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz habe die Einsatzleitung übernommen und koordiniere die umfangreichen Einsatzmaßnahmen.

Wie groß die betroffene Fläche ist, sei aktuell nicht klar. Wie die Polizei mitteilte, ist auch ein Hubschrauber im Einsatz, um bei den Löscharbeiten zu unterstützen. «Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck daran, den Wald- und Wiesenbrand unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern», hieß es vom Landkreis.