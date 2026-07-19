Schreckmoment
Feuerwehr befreit Gäste aus Seilbahn in Saarbrücken
Feuerwehr
Die Feuerwehr befreite mehrere Fahrgäste aus Gondeln im Deutsch-Französischen Garten. (Archivbild)
Carsten Rehder. DPA

In luftiger Höhe bleiben die Gondeln der Seilbahn im Deutsch-Französischen Garten stehen. Die Feuerwehr kann rasch helfen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit einem Schreck sind 18 Fahrgäste der Seilbahn im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken davongekommen: Einsatzkräfte befreiten sie aus Gondeln, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Demnach war am späten Nachmittag ein Seil vom Antrieb gesprungen, so dass die Erwachsenen und Kinder in den Gondeln eingeschlossen waren.

Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte die meisten Personen über zwei Drehleitern retten. Da einige Bereiche jedoch zu hoch waren, mussten Höhenretter der Berufsfeuerwehr weitere Personen abseilen. Nach eineinhalb Stunden waren alle Fahrgäste befreit. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:260719-930-409065/1

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