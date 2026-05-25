Unfälle
Feuerwehr als Ersthelfer bei Motorradunfall
Feuerwehr
Kameraden der Feuerwehr leisten bei Motorrad-Unfall Erste Hilfe. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Nach einem Unfall bleibt ein Motorradfahrer schwer verletzt am Straßenrand liegen - zunächst unentdeckt. Bis ein Feuerwehrauto zufällig vorbeikommt.

Rehlingen-Siersburg (dpa/lrs) – Auf ihrer Rückfahrt vom Einsatz bei einem Brand auf einem Hühnerhof im saarländischen Rehlingen-Siersburg haben Feuerwehrleute einen verletzten Motorradfahrer im Straßengraben entdeckt. Die Einheit sei als Ersthelfer am Unfallort gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Nach Angaben der Polizei wurde der 46 Jahre alter Motorradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, als er von der Straße abkam. Weitere Fahrzeuge seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Der Biker wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

© dpa-infocom, dpa:260525-930-127475/1

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Verkehr

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